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    Зидан опроверг слухи о конфликте с Родригесом

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о конфликте с полузащитником Хамесом Родригесом.

    «Хамес провел хорошую неделю, я им доволен. Вы увидете его завтра на поле. Он тяжело работает и мы все знаем, насколько Хамес важен для этой команды. Посмотрим, что будет завтра, но он готов играть.

    Я не сосредотачиваюсь на Хамесе больше, чем на каком-нибудь другом игроке моей команды, но мы общаемся. Я возмущен тем, что люди говорят о нем, мы должны оставить слухи в стороне. Я вижу, что он полностью сосредоточен на работе и сохраняет спокойствие», – сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    24.01.2016 11:56
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    Комментарии (3)
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    Daler(m.u.real)
    1453629919
    Хамес на скамейке уже много матчей...лучший полузашитник прошлого года
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    95-shishani-95
    1453758146
    С Бетисом не повезло...
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    ologreds
    1694996357
    numo455736
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