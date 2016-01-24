Зидан опроверг слухи о конфликте с Родригесом

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о конфликте с полузащитником Хамесом Родригесом.

«Хамес провел хорошую неделю, я им доволен. Вы увидете его завтра на поле. Он тяжело работает и мы все знаем, насколько Хамес важен для этой команды. Посмотрим, что будет завтра, но он готов играть.

Я не сосредотачиваюсь на Хамесе больше, чем на каком-нибудь другом игроке моей команды, но мы общаемся. Я возмущен тем, что люди говорят о нем, мы должны оставить слухи в стороне. Я вижу, что он полностью сосредоточен на работе и сохраняет спокойствие», – сказал Зидан.