Бывший спортивный директор «Краснодара»: «Не вина Смолова, что за него дают 12 миллионов»

Бывший спо директор и руководитель селекционной службы "Краснодара" Станислав Лысенко считает, что нападающий "быков" Федор Смолов не стоит 12 миллионов евро, которые предлагает за футболиста "Зенит".

- Недавно проходила информация что "Зенит" готов заплатить за Смолова 12 миллионов евро. Даже при том что сейчас он игрок сборной России и явно прогрессирует в "Краснодаре" - стоит ли он таких денег?

- Мы опять говорим об одном и том же. У нас завышенные зарплаты, завышенные трансферы. Эти цифры, порой, словно берутся с потолка. Но с другой стороны если люди готовы платить, то, наверное, стоит.

- Уточню: даже по меркам российского футбольного рынка такая трансфертная стоимость для Смолова не является завышенной?

- Является. Считаю, что это очень большие деньги, которые не стоят этого. Вот и все.

- Но это не вина Смолова?

- Абсолютно нет. Ещe раз повторюсь: не вина Смолова в том что ему предлагают такие деньги. Не вина Смолова что за него хотят столько заплатить – конечно же нет. Данная ситуация это не вина футболистов.