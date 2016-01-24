Азар и Коста могут сыграть против «Арсенала»

Полузащитник Эден Азар и нападающий Диего Коста восстановились после полученных травм и могут принять участие в матче 23-го тура АПЛ «Арсенал» – «Челси». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «аристократов» Гус Хиддинк.

«Наши физиотерапевты прекрасно подготовили Азара, и два дня назад он начал участвовать в общих тренировках. Вчера и сегодня он полностью соответствовал требованиям интенсивной тренировки основы, так что он доступен для выбора.

Пока что я не знаю, сможет ли он провести на поле все 90 минут, поэтому мы еще будем думать, ставить его в стартовый состав или нет. Решение будем принимать в день игры.

Коста тренировался не так много, но вчера и сегодня работал со всей командой, так что он тоже в строю», – сказал Хиддинк.