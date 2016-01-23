Пеллегрини: «Мне не понравилось, как мы пропустили второй гол»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями после матча 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:2).

«Это не тот результат, которого мы хотели перед матчем. Если проанализировать всю игру, то окажется, что у нас было всего две-три явных возможности забить. Матч был тяжелым, и мне не понравилось, как мы пропустили второй гол. Обе команды были близки к победе, игра получилось хорошей для фанатов обоих клубов. Агуэро сыграл отлично, забил, и я думаю, что он снова в своей лучшей форме», – сказал Пеллегрини.