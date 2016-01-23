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    Сборная России стала обладателем Кубка Содружества

    Сборная России (U-21) стала победителем Кубка Содружества, обыграв в финале команду сверстников из Молдовы. Третье место досталось сборной Эстонии.

    Кубок Содружества. Финал

    Россия (U-21) – Молдова (U-21) – 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Спатару, 10; 1:1 – Сутормин, 11; 2:1 – Муллин, 67; 3:1 – Карпов, 73; 4:1 – Муллин; 4:2 – Бойчук, 82.

    Россия: Бородько, Куфтин, Кирисов, Карпов, Серасхов, Петров (Мильдзихов, 84), Букия, Жабкин (Рудковский, 38), Корян (Зиньковский, 61), Сутормин (Муллин, 61), Шейдаев (Болов, 70).

    Матч за 3-е место

    Киргизия (U-21) – Эстония (U-21) – 0:0 (0:0, по пенальти – 1:4)

    Матч за 5-е место

    Беларусь (U-21) – Латвия (U-21) – 0:0 (0:0, по пенальти – 5:4)

    Матч за 7-е место

    Казахстан (U-21) – Таджикистан (U-21) – 3:2 (2:1)

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2016 21:31
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    Комментарии (5)
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    Aztec58
    1453574763
    Был когда-то Кубок Содружества да весь вышел.
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    IVAN53
    1453575375
    содружество?)))
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    IVAN53
    1453575454
    им не противно с нами встречаться?))
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    ЖОРРО
    1453582027
    Смысл этого кубка???Раньше был интересный турнир,а сейчас...
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    ologreds
    1694996361
    numo455673
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