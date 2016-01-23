Сборная России стала обладателем Кубка Содружества

Сборная России (U-21) стала победителем Кубка Содружества, обыграв в финале команду сверстников из Молдовы. Третье место досталось сборной Эстонии.
Кубок Содружества. Финал
Россия (U-21) – Молдова (U-21) – 4:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Спатару, 10; 1:1 – Сутормин, 11; 2:1 – Муллин, 67; 3:1 – Карпов, 73; 4:1 – Муллин; 4:2 – Бойчук, 82.
Россия: Бородько, Куфтин, Кирисов, Карпов, Серасхов, Петров (Мильдзихов, 84), Букия, Жабкин (Рудковский, 38), Корян (Зиньковский, 61), Сутормин (Муллин, 61), Шейдаев (Болов, 70).
Матч за 3-е место
Киргизия (U-21) – Эстония (U-21) – 0:0 (0:0, по пенальти – 1:4)
Матч за 5-е место
Беларусь (U-21) – Латвия (U-21) – 0:0 (0:0, по пенальти – 5:4)
Матч за 7-е место
Казахстан (U-21) – Таджикистан (U-21) – 3:2 (2:1)