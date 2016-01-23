Агент Широкова: «Спартак» и Роман расстались без битья посуды»

Арсен Минасов, агент полузащитника Романа Широкова, рассказал об обстоятельствах расторжения контракта между «Спартаком» и его клиентом.

– Что же составляет правдивую информацию?

– Не сложилось у футболиста и клуба. Бывает. Провели несколько встреч, пришли к взаимному пониманию, пожелали друг другу удачи, расторгли договор.

– Без битья посуды?

– Со стороны «Спартака» все, что касалось достижения взаимной договоренности, прошло цивилизованно и профессионально. Без обоюдных упреков и биться посуды, как вы сказали.

– В расположении какого клуба стоит сейчас ожидать появления Широкова?

– Пока не знаю. Сегодня ночью он должен вылететь в Москву, затем понадобится пара дней, чтобы понять. Работа идет, в ближайшее время, надеюсь, все прояснится.