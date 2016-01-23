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    • Хиддинк: «Предпочитаю работать с игроками, которых надо контролировать, а не толкать вперед»

    Хиддинк: «Предпочитаю работать с игроками, которых надо контролировать, а не толкать вперед»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк дал оценку человеческим качествам нападающего «аристократов» Диего Косты.

    «Когда он приходит, он всегда полон позитива, он уважительно ко всем относится. Например, в столовой, или в общении с людьми, которые готовят поле, с сотрудниками, он не сноб и не надменный. Когда он выходит на поле, он отчаянно хочет победить, любой ценой. И его характер и поведение меняются. Но я предпочитаю иметь в распоряжении игроков, которых иногда надо контролировать, сдерживать, а не тех, кого надо постоянно толкать вперед, это труднее», – отметил Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    23.01.2016 18:09
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