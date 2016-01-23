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    • Червиченко: «Вернуться в «Краснодар» было бы для Широкова идеальным решением»

    Червиченко: «Вернуться в «Краснодар» было бы для Широкова идеальным решением»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что идеальным местом продолжения карьеры для бывшего полузащитника красно-белых Романа Широкова мог бы стать «Краснодар».

    «Сразу сказал, что у «Спартака» и Романа Широкова ничего не получится. Это была бы потеря для команды, если бы футболиста использовали в полном объеме. Судя по тому, как ему доверяли, в его покупке было больше пиара, нежели реального желания сделать ставку на игрока. Разрыв контракта – оптимальный выход из ситуации для «Спартака» и Широкова.

    Идеальным решением для Романа было бы вернуться в «Краснодар». Не думаю, что недавнее приобретение Вячеслава Подберезкина может повлиять на это, по мысли и опыту ему еще далеко до Широкова», – отметил Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2016 16:38
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    Комментарии (2)
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    sochi-2013
    1453558091
    Теперь уже Краснодару нужно подумать, а нужно?
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    ologreds
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