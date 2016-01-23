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    • Жоаозиньо: «Если вызовут в сборную России, сбудется моя мечта»

    Жоаозиньо: «Если вызовут в сборную России, сбудется моя мечта»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал, как идет процесс получения им российского гражданства.

    «Мы ждем последних документов из Бразилии, которые должны закрыть вопрос. Пока все не решится, я не хотел бы угадывать точные даты…

    Давайте честно. В первую очередь, я хочу сделать хорошо своему второму дому, «Краснодару». Люди очень много для меня сделали, поэтому мне важно стать россиянином, чтобы не подходить под лимит на легионеров. Во-вторых, я живу в России пять лет, учу язык, знакомлюсь с традициями – и мне все нравится. Я хочу здесь жить и остаться после завершения карьеры. Если мне когда-то предложат остаться в Краснодаре и работать в клубе – это будет великолепно.

    Я получаю гражданство для «Краснодара» и для себя. Но если меня вызовут в сборную России, то сбудется мечта, я буду счастлив сыграть за нее. Если нет – я буду продолжать болеть за эту команду на Евро, на чемпионате мира и во всех других матчах», – заявил Жоаозиньо.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2016 16:04
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