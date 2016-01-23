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    Рейнгольд: «В «Спартаке» как был бардак, так и остается»

    Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался по поводу ухода из стана красно-белых полузащитника Романа Широкова. Напомним, сегодня футболист и клуб расторгли соглашение по взаимному согласию.

    «Надо быть в команде, чтобы понимать, почему это произошло. По-моему, в «Спартаке» как был бардак, так и остается. Расставаться с таким футболистом, никого не купив, нельзя. Жалко, что «Спартак» не оставил Широкова хотя бы до конца этого сезона. Ничего страшного не случилось бы, если Роман сыграл еще 11 туров за команду. Обидно, что клуб находится в таком состоянии, когда всем во главе с главным тренером все равно.

    Широков – неоднозначная фигура, капитан сборной страны. Он нужен «Спартаку» как плеймейкер. Если бы в клубе была хорошая команда специалистов, то они строили бы игру вокруг Романа. Надо было направлять его в правильное русло, заставить бегать, в футбол он играть умеет, голова светлая. У нас мало таких полузащитников. Найдутся клубы, которые возьмут к себе Широкова. Он еще может принести пользу. Если клубы, тем более «Спартак», будут разбрасываться такими игроками, то грош им цена», – сказал Рейнгольд.

    В нынешнем сезоне Широков провел за «Спартак» 14 поединков в РФПЛ, в которых отдал три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2016 15:22
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    Комментарии (5)
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    REDWHITE_
    1453551867
    пока Попова не выгонят из селекции, так все и останется
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    proеzd2
    1453553163
    не понятная статистика то 4 или 3 передачи,старче как всегда бурчит. переживает.
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    Aztec58
    1453553713
    Блин, Валера на трезвую голову вещает али как? Сидит дед на завалинке, мало что смотрит, мало что читает, из всех команд знает лишь одну - Спартак, но то, что там бардак знает точно!
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    АртурZaСМ
    1453556518
    Да шли бы лесом эти Рейнгольды, Бубновы и прочие гореаналитики, то , что Широков сам по себе качественный и сильный игрок еще ничего не значит и место под солнцем ему не гарантирует, а за такую игру , которую он показывал в Спартаке его держать смысла нет...
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    ologreds
    1694996364
    numo455626
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