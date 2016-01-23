Рейнгольд: «В «Спартаке» как был бардак, так и остается»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался по поводу ухода из стана красно-белых полузащитника Романа Широкова. Напомним, сегодня футболист и клуб расторгли соглашение по взаимному согласию.

«Надо быть в команде, чтобы понимать, почему это произошло. По-моему, в «Спартаке» как был бардак, так и остается. Расставаться с таким футболистом, никого не купив, нельзя. Жалко, что «Спартак» не оставил Широкова хотя бы до конца этого сезона. Ничего страшного не случилось бы, если Роман сыграл еще 11 туров за команду. Обидно, что клуб находится в таком состоянии, когда всем во главе с главным тренером все равно.

Широков – неоднозначная фигура, капитан сборной страны. Он нужен «Спартаку» как плеймейкер. Если бы в клубе была хорошая команда специалистов, то они строили бы игру вокруг Романа. Надо было направлять его в правильное русло, заставить бегать, в футбол он играть умеет, голова светлая. У нас мало таких полузащитников. Найдутся клубы, которые возьмут к себе Широкова. Он еще может принести пользу. Если клубы, тем более «Спартак», будут разбрасываться такими игроками, то грош им цена», – сказал Рейнгольд.

В нынешнем сезоне Широков провел за «Спартак» 14 поединков в РФПЛ, в которых отдал три результативные передачи.