Мостовой: «От разрыва контракта Широков окажется только в плюсе»

Футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с расторжением контракта между полузащитником Романом Широковым и "Спартаком".

– Весьма неожиданно, хотя все к этому шло. Я полностью нахожусь на стороне Широкова. Для Романа это хороший вариант решения сложной ситуации, думаю, он найдет себе новый клуб. Вряд ли это будет команда из-за границы, хотя исключать ничего нельзя.

– Кто выиграет от разрыва контракта?

– Тяжело говорить, не зная всех подробностей. Но в плюсе окажется футболист – когда понимаешь, что на тебя не рассчитывают, не ставят в состав не по спортивному принципу, это тяжело. Роману сейчас необходимо найти как можно скорее новую команду, чтобы быть в форме, начать играть и быть готовым к чемпионату Европы.

– Прошлой зимой бесплатно ушел Дзюба, сейчас – Широков. Оба – лидеры раздевалки. Удивляет такая позиция "Спартака"?

– Давно не удивляет, хотя, с другой стороны, такие решения удивительны. Мы уже привыкли, что в "Спартаке" всегда происходят непонятные ситуации.