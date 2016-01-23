Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Аленичев: «Не рассматриваем вариант с Кокориным»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев развеял слухи о том, что форвард "Динамо" Александр Кокорин является трансферной целью его клуба.

    – Рассматривали ли кандидатуру Кокорина?

    – Нет. Саша же как-то сказал, что "Спартак" – не его клуб, он не придет сюда. Читал это сам, там было много эпитетов – только не "Спартак". И Кокорина мы не рассматривали вообще.

    – Удивлены жалобой Мовсисяна на то, что чем лучше он играл, тем хуже к нему относились? Он, впрочем, имел в виду прессу.

    – К Юре и я лично, и в команде относились хорошо. Не могу комментировать его слова, потому что могли не так перевести. Но если он все же имел в виду клуб, то узнать об этом неприятно.

    – Была информация, что Ромуло хотел бы уйти.

    – Нет, это неправда. Он всем доволен, уходить не хочет, – сказал Аленичев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2016 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    18JG
    1453538755
    Футболисты еще те балоболы. Широков говорил, что не перейдет в "Спартак". Вуаля, где он сейчас? Глушаков говорил, что ненавидит красно-белых. Где он? В "Спартаке", за трофеями пошел, ага.
    Ответить
    Aztec58
    1453547715
    Нет и слава Богу!
    Ответить
    REDWHITE_
    1453550662
    Не нужен он!
    Ответить
    ologreds
    1694996366
    numo455605
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+