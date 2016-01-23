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    • Уолкотт: «То, что происходит с «Челси» — это очень необычно»

    Уолкотт: «То, что происходит с «Челси» — это очень необычно»

    Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт с уважением относится к лондонскому «Челси» и перед очным противостоянием с «аристократами» призвал своих партнеров по команде оценить противника по достоинству.

    «То, что происходит с «Челси» — это очень необычно. Отсюда становится понятно, что в Премьер-лиге никто никого не боится. Пока они не добиваются необходимых результатов, но когда их футболисты выйдут на поле против нас на «Эмирейтс», думаю, это будет абсолютно другая команда. Они будут готовы к сражению. «Челси» всегда представляет собой угрозу. У них есть футболисты, показывающие высокий уровень игры, хотя в этом сезоне они далеки от своих привычных кондиций. Но никто не собирается их недооценивать», — сказал Уолкотт.

    Напомним, что матч между командами состоится 24 января.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    23.01.2016 06:37
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    Комментарии (2)
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    Вомбат
    1453536274
    Еще бы вам их недооценивать, если в первом круге, будучи полностью разобранной командой, Челси вас обыграл.
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    ologreds
    1694996367
    numo455581
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