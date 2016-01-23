«Норвич» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

Сегодня состоится матч 23-го тура АПЛ, в котором «Норвич» на своем поле сыграет с «Ливерпулем». «Красные» подходят к противостоянию на девятой позиции в турнирной таблице английского первенства, а «канарейки» по итогам сыгранных 22-х туров занимают 16-ю строчку.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Норвич» – «Ливерпуль». Начало в 15:45, не пропустите!