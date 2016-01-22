Диего Карлос хочет получить паспорт гражданина РФ

Форвард «Уфы» Диего Карлос изъявил желание получить российский паспорт. Бразилец выступает за российские клубы с 2011 года и имеет право на подачу заявки на получение гражданства.

«Для клуба выгодно, если он станет россиянином, у нас в команде будет одним иностранцем меньше. Он пока к нам не обращался, но мы, конечно, готовы ему помочь, чем можем. На данный момент, как я понимаю, он пойдет общепринятым законным путем», – прокомментировал желание футболиста генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Диего Карлос за всю свою карьеру в России выступал за такие клубы, как «Нижний Новгород» и «Луч Энергия», а в «Уфу» бразилец перебрался в 2012 году. В текущем розыгрыше Премьер-лиги 27-летний нападающий принял участие в восьми матчах и отметился одной голевой передачей.