Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Ломбертс: «Зенит» привык играть с португальскими клубами в еврокубках»

    Ломбертс: «Зенит» привык играть с португальскими клубами в еврокубках»

    Защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал о своих ожиданиях от противостояния с португальской "Бенфикой" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    – Как отреагировали на то, что соперником «Зенита» по 1/8 финала Лиги чемпионов стала «Бенфика»?

    – Мы привыкли играть с португальскими клубами. Два раза с «Бенфикой», два раза с «Порту», еще были «Пасуш де Ферейра», «Насьональ». Так что ничего нового. Думаю, у нас есть все шансы, чтобы выйти в четвертьфинал. И хорошо, что первая игра – в Лиссабоне. Если пройдем дальше – для «Зенита» это тоже будет исторический момент. Поэтому к сборам все подходят очень серьезно.

    – С кем интереснее встречаться в еврокубках: со старыми знакомыми или с новыми соперниками?

    – Конечно, всегда интереснее выходить на поле против того, с кем еще ни разу не играл. Когда потом будешь рассказывать о своей карьере, список соперников окажется длиннее. Но с точки зрения прагматизма «Бенфика» лучше «Барселоны». Так что не против еще раз пять сыграть с одной и той же командой – лишь бы был результат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2016 17:15
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996370
    numo455533
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+