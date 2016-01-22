Ломбертс: «Зенит» привык играть с португальскими клубами в еврокубках»

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал о своих ожиданиях от противостояния с португальской "Бенфикой" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Как отреагировали на то, что соперником «Зенита» по 1/8 финала Лиги чемпионов стала «Бенфика»?

– Мы привыкли играть с португальскими клубами. Два раза с «Бенфикой», два раза с «Порту», еще были «Пасуш де Ферейра», «Насьональ». Так что ничего нового. Думаю, у нас есть все шансы, чтобы выйти в четвертьфинал. И хорошо, что первая игра – в Лиссабоне. Если пройдем дальше – для «Зенита» это тоже будет исторический момент. Поэтому к сборам все подходят очень серьезно.

– С кем интереснее встречаться в еврокубках: со старыми знакомыми или с новыми соперниками?

– Конечно, всегда интереснее выходить на поле против того, с кем еще ни разу не играл. Когда потом будешь рассказывать о своей карьере, список соперников окажется длиннее. Но с точки зрения прагматизма «Бенфика» лучше «Барселоны». Так что не против еще раз пять сыграть с одной и той же командой – лишь бы был результат.