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    • Оздоев: «Попадание в первую восьмерку станет неплохим результатом для «Рубина»

    Оздоев: «Попадание в первую восьмерку станет неплохим результатом для «Рубина»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев рассказал о том, какие цели он перед собой ставит на предстоящий год, как проходят зимние сборы команды, а также опроверг информацию о своем возможном переходе в «Зенит» или «Спартак».

    – Личные цели совпадают с командными: подняться как можно выше в чемпионате. Зацепиться за первую пятерку будет тяжело, но пока есть шансы, даже маленькие, будем пытаться ими воспользоваться. Вообще попадание в первую восьмерку станет неплохим результатом, если вспомнить, как мы начинали сезон.

    – Сборы под руководством Валерия Чалого отличаются от тех, которые проводил Ринат Билялетдинов?

    – У каждого тренера своя методика. При Билялетдинове были трехразовые тренировки, сейчас двухразовые. Физически входить в тонус чуть полегче.

    – А как в плане дисциплины?

    – Одинаково. Есть коллектив, взаимное уважение игроков и тренеров. С дисциплиной в «Рубине» всегда было хорошо.

    – В прессе был озвучен интерес к вам ряда иностранных клубов и возможность перехода в «Спартак» или «Зенит». Что тут правда?

    – Не отвлекаюсь на слухи. У меня есть менеджер, ведущий эти вопросы. А я на данный момент остаюсь футболистом «Рубина» и полностью отдаюсь подготовке к сезону. Контракт действует до 2019 года. Если у кого-то есть ко мне интерес, пусть выходит на руководство клуба.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.01.2016 16:17
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