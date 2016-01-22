Селюк: «Чтобы продавать своих футболистов за 40-50 миллионов, «Спартак» должен играть в ЛЧ»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова владельца московского "Спартака" Леонида Федуна о том, что красно-белые не расстанутся с полузащитником Квинси Промесом менее, чем за 40-50 миллионов евро.

"Когда кто-то говорит о 40-50 миллионах, то нужно думать о 15-20. Но никогда не говори "никогда". Взять, к примеру, переход Бони в "Манчестер Сити" за 30 миллионов. Я скажу, что Промес ничем не хуже ивуарийца. Плюс нападающего "Спартака" для потенциальных покупателей – европейский паспорт футболиста и постоянная игра за сборную. Это позволит ему без проблем перейти в Англию, где собраны многие топовые игроки, и английские клубы способны заплатить "Спартаку" ту сумму, которая устроит красно-белых.

Безусловно, Федун прав в том, что хорошего футболиста можно продать за большую сумму кому угодно. Вот только для этого, при всем моем уважении к "Спартаку", российский клуб должен играть в Лиге чемпионов постоянно. Москвичам необходимо показывать силу своих игроков на европейской арене, а не только в чемпионате. Промесу мало забивать только "Крыльям Советов" или "Амкару", нужно проявлять себя в Европе.

Успешное выступление в чемпионате России не гарантирует, что футболист будет стоить 40-50 миллионов. "Спартак" – топ-клуб, а Федуну надо отдать должное, что в трудное время он продолжает вкладывать большие средства в развитие инфраструктуры, трансферы. Леониду Арнольдовичу нужно сказать спасибо, что он держит на плаву клуб. "Спартак" идет правильным путем, единственное, что нужно вести более точечную трансферную политику. Вот тогда 9-кратные чемпионы России будут постоянно играть в еврокубках, что позволит красно-белым получать регулярные предложения на своих футболистов из Европы", - сказал Селюк.