Ниасс: «Точно знаю, что нахожусь в списке трансферных целей «Челси»

Нападающий "Локомотива" Умар Ниасс рассказал о том, что не получал предложений от лондонского "Челси", но точно знает о предметном интересе синих к нему.

— Правда ли, что за вами следил Жозе Моуринью?

— Так и было. Точно говорю: Моуринью знал мое имя. Он советовался с Дрогба, кто больше подойдет "Челси": Эменике, который играет в "Спартаке", или я? Жозе склонялся к Эменике, но Дрогба посоветовал Ниасса. Тренер "Челси" знал обо мне и задумывался о приобретении. Так что Моуринью уволили в неудобный для меня момент. Но ничего. Он остается в футболе. Я тоже здесь. Может, когда-нибудь он получит большой клуб, а я прибавлю настолько, чтобы играть под руководством столь крутого тренера.

— Ходят слухи, что "Челси" может продать Лоика Реми в Россию. В таком случае клубу нужен будет форвард – вы находитесь в списке возможных трансферов?

— Реми в Россию? Реми — сильный футболист. В "Челси" есть Диего Коста, он суперснайпер, но я знаю, что лондонцам нужен форвард. Да, я знаю точно, что нахожусь в списке, но предложений не получал. Хотя в футболе все обычно решается в два, три дня. Если меня захотят, то такому клубу я вряд ли скажу "нет". Но, опять же, сейчас я игрок "Локо" и фокусируюсь на каждом новом матче. И уважаю интересы моего клуба!