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    • Ниасс: «Точно знаю, что нахожусь в списке трансферных целей «Челси»

    Ниасс: «Точно знаю, что нахожусь в списке трансферных целей «Челси»

    Нападающий "Локомотива" Умар Ниасс рассказал о том, что не получал предложений от лондонского "Челси", но точно знает о предметном интересе синих к нему.

    — Правда ли, что за вами следил Жозе Моуринью?

    — Так и было. Точно говорю: Моуринью знал мое имя. Он советовался с Дрогба, кто больше подойдет "Челси": Эменике, который играет в "Спартаке", или я? Жозе склонялся к Эменике, но Дрогба посоветовал Ниасса. Тренер "Челси" знал обо мне и задумывался о приобретении. Так что Моуринью уволили в неудобный для меня момент. Но ничего. Он остается в футболе. Я тоже здесь. Может, когда-нибудь он получит большой клуб, а я прибавлю настолько, чтобы играть под руководством столь крутого тренера.

    — Ходят слухи, что "Челси" может продать Лоика Реми в Россию. В таком случае клубу нужен будет форвард – вы находитесь в списке возможных трансферов?

    — Реми в Россию? Реми — сильный футболист. В "Челси" есть Диего Коста, он суперснайпер, но я знаю, что лондонцам нужен форвард. Да, я знаю точно, что нахожусь в списке, но предложений не получал. Хотя в футболе все обычно решается в два, три дня. Если меня захотят, то такому клубу я вряд ли скажу "нет". Но, опять же, сейчас я игрок "Локо" и фокусируюсь на каждом новом матче. И уважаю интересы моего клуба!

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.01.2016 14:15
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    Комментарии (4)
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    алекс88
    1453464801
    Какой то он дурочек
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    18JG
    1453465252
    Чрезмерно завышенная самооценка. Какое ему "Челси"? Пусть сидит в проводницах молча.
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    Niko
    1453482310
    хорошо что вспомнил о том что у него есть клуб. а то замечтался прям)))
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    ologreds
    1694996372
    numo455520
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