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    • Рыков: «Есть предложения от разных клубов РФПЛ, но у меня контракт с «Мордовией»

    Рыков: «Есть предложения от разных клубов РФПЛ, но у меня контракт с «Мордовией»

    Защитник «Мордовии» Владимир Рыков рассказал о том, что у него есть несколько предложений от клубов российской Премьер-лиги.

    – На меня выходят разные команды. Но у меня контракт с «Мордовией», надо разговаривать с клубом. Может быть, отыграю до лета, а там посмотрю. Предложения-то есть.

    – В частности, от «Динамо»?

    – Не буду конкретизировать, но варианты в Премьер-лиге имеются.

    – А есть ли смысл оставаться в «Мордовии»?

    – Меня сюда позвал тренер, специально мне звонил. Я согласился. А то, что находимся на последнем месте, считаю, недобрали очки. Могли быть и повыше, но в некоторых матчах не сложилось.

    – Доводилось слышать, что игроки не хотят работать с Гордеевым.

    – Неприятно было об этом читать. Про Львовича могу сказать, что это очень квалифицированный тренер. Кроме того, воспитанный, интеллигентный человек. У меня к нему вопросов нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2016 13:43
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    Комментарии (3)
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    18JG
    1453462254
    И по-любому "Зенит" среди этих клубов есть...
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    Aztec58
    1453474261
    Хороший игрок вот только в Динамо не разобрались да и фиг с ними.
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    ologreds
    1694996372
    numo455518
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