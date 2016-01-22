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    • Федун: «Ни у кого сейчас нет представления, как будет выглядеть «Спартак» весной»

    Федун: «Ни у кого сейчас нет представления, как будет выглядеть «Спартак» весной»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что не представляет, как будет выглядеть команда весной, а также заявил, что никто не ставил под угрозу должность главного тренера клуба Дмитрия Аленичева.

    – У вас есть представление, как «Спартак» будет выглядеть весной?

    – Ни у кого нет. Хотя последние три матча, пускай они и были стрессовыми, вселили оптимизм.

    – Они были стрессовыми, потому что от них зависело, продолжит ли Аленичев работу с командой?

    – Не знаю, откуда взялась такая информация. Журналисты сами себе что-то рисуют. О чем-то писать же надо. Такой вопрос никогда не ставился. Никто не говорил Аленичеву, что он будет уволен, если команда не выиграет три матча. Ему было сказано, что в этих играх нужно победить, но не более того. Решение о будущем Аленичева в «Спартаке» будет приниматься по итогам сезона. И тоже без моего участия.

    – Решения по спортивной части принимаются единолично Родионовым?

    – Решения готовятся Родионовым и выносятся на голосование совета директоров. Если решение подготовленное, то, как правило, оно поддерживается.

    – Родионов советуется с вами?

    – Спрашивайте у Родионова. Говорить об этом с моей стороны некорректно. У меня есть полное доверие к Сергею Юрьевичу.

    – Пока вы довольны его работой?

    – Да.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2016 13:00
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    Комментарии (3)
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    REDWHITE_
    1453460626
    реально за первое место бороться, пока цска посыпалось, а зенит просто мертвый)
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    ologreds
    1694996372
    numo455515
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