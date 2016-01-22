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Федун повесил «ценник» на Промеса

22 января 2016, 09:00
20

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун признался, что его клуб не торопится продавать полузащитника Квинси Промеса. По его словам, игрок сможет покинуть команду лишь в том случае, если за него будет предложено 40-50 миллионов евро. В то же время Федун дал понять, что предложения по покупке 24-летнего голландца поступают регулярно.

"Удержать Промеса летом будет вполне реально. Сейчас по нему есть предложения, но не такие, чтобы я сказал: "Ах!". А для меня это 40-50 миллионов. В ближайшее время мы не отпустим Промеса за меньшие деньги. Во всяком случае, сейчас не собираемся. Я вижу, сколько "Манчестер Юнайтед" заплатил за Мемфиса Депая, а Промес, я считаю, не хуже", – сказал он.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Федун Леонид
Комментарии (20)
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REDWHITE_
1453443305
и он прав! за кого-то витселя отдали 40 млн.! А Промес на голову сильней!!!
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Диктор
1453447902
Сейчас полностью согласен с позицией Леонида Федуна
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FIRESTAR
1453448435
Эм..ну как бы Промес стоит 10(то есть просить за него 20 это еще норма),но в спартаке на своей волне как всегда.
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Bearded_man
1453453295
Будет как в свое время с Веллитоном, там тоже не было "Ах"(40-50), зато потом было "Блин!("
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Диктор
1453458277
Сколько же шакалов набежало-фу,аж смердит.
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skipushkach
1453461231
Ну конечно с Депаем сравнивать глупо,но Промес как минимум один из лучших легионеров в ЧР,и как минимум в главных чемпионатах в клубах занимающих места с 4 по 8 не затеряется,это точно
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remembrant
1453466994
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Aztec58
1453472534
Хоть сто лямов! Главное, удержать Промеса в Спартаке.
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Aztec58
1453473442
Это даже не ценник, скорее охранная грамота, ага.
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никорос
1453477406
правильно делает, пусть играет )
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