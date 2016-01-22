Федун повесил «ценник» на Промеса

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун признался, что его клуб не торопится продавать полузащитника Квинси Промеса. По его словам, игрок сможет покинуть команду лишь в том случае, если за него будет предложено 40-50 миллионов евро. В то же время Федун дал понять, что предложения по покупке 24-летнего голландца поступают регулярно.

"Удержать Промеса летом будет вполне реально. Сейчас по нему есть предложения, но не такие, чтобы я сказал: "Ах!". А для меня это 40-50 миллионов. В ближайшее время мы не отпустим Промеса за меньшие деньги. Во всяком случае, сейчас не собираемся. Я вижу, сколько "Манчестер Юнайтед" заплатил за Мемфиса Депая, а Промес, я считаю, не хуже", – сказал он.