Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» требует от Широкова согласиться на изменение пунктов в контракте

    «Спартак» требует от Широкова согласиться на изменение пунктов в контракте

    Пресс-атташе «Спартака« Леонид Трахтенберг рассказал о ситуации с полузащитником Романом Широковым.

    «Чтобы не было никаких версий и кривотолков, я вам хочу сразу назвать причину, почему Роман отсутствует в этой игре. Я поинтересовался об этом у руководства клуба, и мне пояснили, что до тех пор, пока некоторые довольно важные пункты в его контракте в ходе текущих переговоров не будут уточнены и согласованы, игровую практику этот футболист получать не будет. На этом ставлю точку. По-моему, здесь всe ясно и понятно», — сказал Трахтенберг.

    Напомним, что контракт Широкова со «Спартаком» истекает этим летом, но соглашение будет автоматически продлено на год, если футболист проведет еще хотя бы 1 матч за красно-белых.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2016 18:13
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Asbjorn
    1453395687
    Нехорошо так делать
    Ответить
    fakel-vrn
    1453400582
    "мы требуем, требуем...." (Достоевский "идиот") (с)
    Ответить
    polyshuk23
    1453403727
    надо они не спортак ,а поросята которые составить нечего не могут по человечески помойка ваше цель первая лига удачи там :)
    Ответить
    Inks
    1453406158
    В спартаке всегда к игрокам относились по-свински. В этом есть даже некая ирония
    Ответить
    nemolod
    1453409232
    Ситуация предельно ясная : футболист не собирается терять свою немалую зарплату согласно контракту,а хозяева решили на нем сэкономить,поэтому и не выпускают его на поле! Если игрок не уйдет сейчас в аренду,то скорее всего пробудет на лавке до окончания трудового соглашения,а клуб получит дырку от бублика!
    Ответить
    Лыков
    1453410013
    Я уважительно отношусь к врагам но это из ряда вон идиотский контракт , селекция похожа на истерику,
    Ответить
    grand-igor
    1453425343
    я не пойму Широков чего хочет денег или играть? как аршавин в арсенале сиди в запасе и получай бабло еще пол года потом на пенсию с нынешним курсом на долгл хватит!!! в краснодар не хочу в урал не хочу!! отыграй полгода как ты умеешь а там и спартак и зенит и цска может захотят тебя подписать да и СБОРНОЙ НА ЕВРО ПОМОЖЕШЬ
    Ответить
    grand-igor
    1453425636
    а такие контракты в европе нормальная практика да и когда это контракты ,договоры нормальными были всегда в ущерб работника .нанимай нормальных юристов. да и пункт этот агент широкова прописал
    Ответить
    grand-igor
    1453426115
    Мне хочется понять, в какой пункт все упирается? Я столько об этом слышу! Все говорят, а кто этот пункт видел, кроме меня и директора клуба?! Я о нем никому не рассказывал. Откуда все это берется? слова Минасова - агент Широкова
    Ответить
    ologreds
    1694996376
    numo455451
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+