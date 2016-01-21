Амельченко: «До сих пор не понимаю, почему так произошло с ФК «Москва»

Белорусский вратарь «Факела« Антон Амельченко вспоминает о том, как переезжал в Россию и выступал за клуб «Москва», который затем прекратил существование.

«В 20 лет переезжать в Москву было ни капли не страшно. Я рано стал самостоятельным от родителей, с юношеской сборной еще, когда турниры и сборы длились по месяцу. Мне, наоборот, хотелось. Даже не то что без родителей, а просто пожить вот этой большой футбольной жизнью. Я понимал, что в Белоруссии, при все уважении к нашей стране, уровень не такой.

Соблазны столицы не затягивали. Более того, при скромной тогда зарплате умудрился насобирать на квартиру в Белоруссии. Все от головы, наверное, идет. Я встречал ребят, которые даже в долги залезали.

Чем была крута команда ФК «Москва»? Мне кажется, всем. Я не знаю, как одним словом передать ту атмосферу. Было классно. Причем не существовало какой-то даже подоплеки для развала – все стабильно, серьезные люди у руля.

Как понял, что клубу конец? На сборах нас собрали. На первом какой-то курс еще проходили, а на втором сказали поддерживать форму, искать другие варианты. Я до сих пор не понимаю, почему так. Возможно, все дело во владельце. Он же не один тогда был. В «Норильском никеле» между собой что-то не поделили.

Про голодовку фанатов в знак протеста не слышал. У нас и болельщиков не особо было. Да и к чему бы это привело? Люди, вон, на улицах пикеты устраивают, в Белоруссии даже после президентских выборов собирали какие-то митинги, но это же смешно все.

Уровень Слуцкого, как большого тренера в «Москве» был виден на сто процентов. Я реально так рад за него сегодня. Я и за сборную России переживал в первую очередь из-за этого человека. Он тактик, он педагог – все что угодно. Причем без надоедания», – рассказал Амельченко.

Напомним, что 30-летний Амельченко выступал за «Москву» с 2006 по 2009 годы, провел за клуб 15 матчей и пропустил 23 гола.