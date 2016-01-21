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    Рондон рассказал о сложностях адаптации в Англии

    Нападающий «Вест Бромвича« Хосе Саломон Рондон заявил, что ему было непросто адаптироваться в новом клубе, так как он чувствовал давления из-за суммы своего трансфера.

    «Мне было нелегко с таким ценником. «Вест Бромвич» заплатил за меня большие деньги и я был обязан их оправдать, так как у меня есть репутация забивного нападающего. В Англии очень тяжело играть, но я рад, что сумел адаптироваться и начать забивать», – приводит слова Рондона Birmingham Mail.

    Напомним, что 26-летний Рондон перешел в «Вест Бромвич» из «Зенита« летом 2015 года за 17 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2016 12:34
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    Комментарии (3)
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    neveldomha
    1453369037
    Я уже про него забыл.
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    talgatnurzhanov2006
    1453371261
    он забивает?
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    ologreds
    1694996377
    numo455424
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