Данни: «Рад, что я остался в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Данни уверен, что поступил правильно, продлив свой контракт с клубом.

«Я действительно готовился уходить и искал себе новую команду. Заканчивался ведь контракт. У меня даже имелась договоренность с новым клубом, но в конце концов мы нашли общий язык с «Зенитом». На самом деле у меня были двоякие чувства. С одной стороны, мне очень не хотелось покидать страну, которая стала для меня практически родной. Я в России чувствую себя очень хорошо и комфортно. С другой стороны, новый клуб смог бы для меня стать новым вызовом. Но хочу сказать, что рад, что в конце концов все сложилось удачно, и я остался в «Зените». Хотелось бы еще выиграть множество титулов с этой командой», – сказал Данни.