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    Данни: «Рад, что я остался в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Данни уверен, что поступил правильно, продлив свой контракт с клубом.

    «Я действительно готовился уходить и искал себе новую команду. Заканчивался ведь контракт. У меня даже имелась договоренность с новым клубом, но в конце концов мы нашли общий язык с «Зенитом». На самом деле у меня были двоякие чувства. С одной стороны, мне очень не хотелось покидать страну, которая стала для меня практически родной. Я в России чувствую себя очень хорошо и комфортно. С другой стороны, новый клуб смог бы для меня стать новым вызовом. Но хочу сказать, что рад, что в конце концов все сложилось удачно, и я остался в «Зените». Хотелось бы еще выиграть множество титулов с этой командой», – сказал Данни.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.01.2016 08:01
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    REDWHITE_
    1453354190
    Хотелось бы еще выиграть множество титулов с этой командой", - сказал Данни.))) *********** хотеть не вредно))) только ничего уже не выиграть со средненьким клубом
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    ologreds
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