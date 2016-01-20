Тихонов: «Широков – взрослый человек. Где играть, и играть ли вообще – выбирать ему»

Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился мнением о непростой ситуации между полузащитником «Спартака» Романом Широковым и руководством московского клуба.

– Со «Спартаком» готовится в Абу-Даби Роман Широков, который два раза уже был в «Краснодаре» на правах аренды, а мог оказаться и в третий. Но сейчас рискует остаться без игровой практики до лета...

– Это его выбор. Я слышал, что ему предлагали отказаться от пресловутого пункта в контракте со «Спартаком» об автоматическом продлении. Если бы он согласился, то спокойно мог доигрывать до лета. Видимо, Роман отказался. Я не могу рассуждать, прав он или нет. Широков ведь взрослый человек, заслуженный футболист. Где играть, и играть ли вообще – выбирать ему. Очевидно одно: ситуация в плане игровой практики для него теперь нехорошая.