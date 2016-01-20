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    • Тихонов: «Широков – взрослый человек. Где играть, и играть ли вообще – выбирать ему»

    Тихонов: «Широков – взрослый человек. Где играть, и играть ли вообще – выбирать ему»

    Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился мнением о непростой ситуации между полузащитником «Спартака» Романом Широковым и руководством московского клуба.

    – Со «Спартаком» готовится в Абу-Даби Роман Широков, который два раза уже был в «Краснодаре» на правах аренды, а мог оказаться и в третий. Но сейчас рискует остаться без игровой практики до лета...

    – Это его выбор. Я слышал, что ему предлагали отказаться от пресловутого пункта в контракте со «Спартаком» об автоматическом продлении. Если бы он согласился, то спокойно мог доигрывать до лета. Видимо, Роман отказался. Я не могу рассуждать, прав он или нет. Широков ведь взрослый человек, заслуженный футболист. Где играть, и играть ли вообще – выбирать ему. Очевидно одно: ситуация в плане игровой практики для него теперь нехорошая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2016 18:40
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1453305094
    Выбирает не Широков, ага, выбирает Арсен Минасов.
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    hellkid
    1453356804
    да всем насрать, что будет с Широковым, сам себя со своим агентишкой в такую ситуацию завел, пусть разгребает
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    ologreds
    1694996381
    numo455354
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