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    • Асхабадзе: «МакГиди? Не думаю, что он захочет вернуться в Россию»

    Асхабадзе: «МакГиди? Не думаю, что он захочет вернуться в Россию»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе оценил возможность перехода полузащитника «Эвертона» Айдена МакГиди в стан красно-белых.

    «Не хотелось бы рассуждать о возможностях Айдена, поскольку с момента его выступлений в «Спартаке» прошло слишком много времени. С того момента кондиции МакГиди могли претерпеть существенные изменения, ведь футболисты стареют, а не молодеют. Опять же, его статистика выступлений за «Эвертон» в этом сезоне равна нулю, и это вызывает вопросы. Лично я не думаю, что Макгиди захочет вернуться в Россию, даже если поступит такое предложение», – заявил Асхабадзе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.01.2016 18:14
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Aztec58
    1453316995
    А что Асхабадзе в Москве сидит, в Армению не поехал? Он же там гендир какого-то отстоя.
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    grand-igor
    1453325980
    ДЕНЕГ ДАДУТ ПОБЕЖИТ! только нужен ли он СПАРТАКУ!
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    ologreds
    1694996381
    numo455352
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