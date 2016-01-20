Асхабадзе: «МакГиди? Не думаю, что он захочет вернуться в Россию»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе оценил возможность перехода полузащитника «Эвертона» Айдена МакГиди в стан красно-белых.

«Не хотелось бы рассуждать о возможностях Айдена, поскольку с момента его выступлений в «Спартаке» прошло слишком много времени. С того момента кондиции МакГиди могли претерпеть существенные изменения, ведь футболисты стареют, а не молодеют. Опять же, его статистика выступлений за «Эвертон» в этом сезоне равна нулю, и это вызывает вопросы. Лично я не думаю, что Макгиди захочет вернуться в Россию, даже если поступит такое предложение», – заявил Асхабадзе.