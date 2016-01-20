Петржела: «В «Зените» Денисов был тихим интровертом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, каким был нынешний полузащитник «Динамо» Игорь Денисов в пору его выступления за сине-бело-голубых.

– Другой бывший ваш подопечный, Игорь Денисов, в очередной раз угодил в скандал и оказался отлучен от основного состава «Динамо». В «Зените» с ним такие проблемы были?

– Я удивляюсь, узнавая, что Игорь с кем-то поругался и у него опять проблемы в клубе. В «Зените» он был тихим интровертом. Денисов очень мало разговаривал, ни с кем не ругался и очень много работал. Мне казалось, он любит футбол больше всех игроков.

– На позиции опорного полузащитника он уже долго остается лучшим среди российских футболистов. Вы тоже в нем больше видели способности разрушителя?

– Денисов – игровик! Способный не только выполнять на поле большой объем работы, отбирать мяч и отбиваться, но и созидать. Для меня это было всегда очевидно. Да, Денисов чаще Радимова отходил глубоко назад, но всегда был готов активно поддержать атаку и, кстати, прилично забивал. Меня расстраивает, что тренеры из него сделали в большей степени оборонительного игрока. В этой роли Денисов реализует свой потенциал не полностью.