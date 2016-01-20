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    Бускетс: «Атлетико» сейчас сильнее «Реала»

    Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не уверен в том, что главным конкурентом каталонцев в борьбе за первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании является мадридский "Реал". По мнению футболиста, куда больше угрозы для его команды несет другой мадридский клуб — "Атлетико".

    "Думаю, что „Атлетико“ сейчас — более грозная команда, чем „Реал“. Каждый год они улучшают свою игру и усиливают состав. Они будут бороться до самого конца", — заявил футболист.

    Сейчас "Атлетико" идет на первом месте и имеет в активе 47 очков. Второй идет "Барселона" с 45 очками, а на третьей строчке разместился "Реал", на счету которого 43 балла.

    Источник: Sport.es

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    20.01.2016 06:40
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    Комментарии (4)
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    CMRDSA
    1453268205
    Главный симулянт барсучья голос подал...
    Ответить
    Абу Зейд Небесный
    1453288706
    Бускетс говорит об угрозе
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    Абу Зейд Небесный
    1453288990
    Его дело - лежать на газоне и изображать приступы эпилепсии, вспышку гастрита, перелом позвоночника, разрыв мениска, понос и судороги, одновременно..
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    ologreds
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