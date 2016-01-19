Зидан недоволен Родригесом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан недоволен отношением полузащиника Хамеса Родригеса к делу.

Сообщается, что во время матча 20-го тура Примеры против "Спортинга" (5:1) между наставником и футболистом произошел неприятный инцидент. Из-за полученной Гаретом Бэйлом травмы Зидан отправил разминаться Родригеса и Хесе, однако колумбиец отреагировал на просьбу тренера неохотно. В результате вместо Бэйла вышел Хесе.

По информации источника, в ближайшие недели Родригес не будет появляться в стартовом составе, а Иско получит больше игрового времени.