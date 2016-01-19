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Зидан недоволен Родригесом

19 января 2016, 20:49
10

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан недоволен отношением полузащиника Хамеса Родригеса к делу.

Сообщается, что во время матча 20-го тура Примеры против "Спортинга" (5:1) между наставником и футболистом произошел неприятный инцидент. Из-за полученной Гаретом Бэйлом травмы Зидан отправил разминаться Родригеса и Хесе, однако колумбиец отреагировал на просьбу тренера неохотно. В результате вместо Бэйла вышел Хесе.

По информации источника, в ближайшие недели Родригес не будет появляться в стартовом составе, а Иско получит больше игрового времени.

Источник: Marca
Испания. Примера Испания Реал Родригес Хамес Зидан Зинедин
Комментарии (10)
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Ortaped79
1453226693
А Черышев так и будет полировать скамейку.Сууккааа.
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roman230582
1453230451
Характер у Зидана не подарок, с ним не забалуешь)
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fakel-vrn
1453231995
а Черышев, еслиб хотел давноб уже в другом клубе играл...конечн тяжело судить что там за обстановка...и отец вроде должен бы подсказать... видимо не так там все просто, как кажется со стороны..
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slender
1453233620
недавно писали,что зидан обоих отправил разминаться и потом заменил бэйла на хесе, после чего хамес сел на скамейку, а зизу зыркнул на него мол че уселся-дуй дальше батоны разминай!! и затем благополучно заменил "this is sparta" иско! кому верить?.... не знаю...
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Arsenal-2006
1453234946
зидан большой поклонник хамеса в плане игры молодого дарования до этого матча он говорил об этом что симпотизирует и рад что у него есть такой игрок,если молодой перестанет крылья распускать у них получится многое и зизу его многому еше научит того чего у хамеса нет потому что возраст молодой,туда бы добавить опыт зизу и талант хамеса это будет что то с чем то
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olic29ivica
1453235560
Пощечину гламурчику этому
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mutabor0992
1453241958
А лысый араб думал, что его будут слушать, не раскрывая рта...Наивный.Это Рыал Детка.
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С-Пб on-line
1453270641
Не всё так гладко в королевском царстве
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anacarp
1453271299
правильное решения зидана
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