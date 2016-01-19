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    • Широков не отказывался от автоматического продления контракта со «Спартаком»

    Широков не отказывался от автоматического продления контракта со «Спартаком»

    Полузащитник «Спартака« Роман Широков пока не согласился на изменение условий личного контракта.

    Напомним, что «Спартак» должен автоматически продлить на год контракт с Широковым, если он сыграет за красно-белых еще один матч. Из-за этого Широков пропустил 3 последних матча «Спартака» в Премьер-лиге.

    «Спартак», в свою очередь, не намерен продлевать контракт с 34-летним хавбеком, но после вмешательства президента РФС Виталия Мутко, все же взял Широкова на первый предсезонный сбор. Нынешний контракт Широкова со «Спартаком» истекает этим летом. В этом сезоне хавбек провел 14 матчей в чемпионате России и отдал 3 голевые передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2016 15:58
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Aztec58
    1453209911
    Шёл бы этот Широков со своим Минасовым куда-нить в Пюник, ага.
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    С-Пб on-line
    1453210848
    Давай роман, разваливай ферму!
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    FanatSerj
    1453213619
    От я с этих паспортистов угораю, создали им условия, теперь клубы от такого счастья и не знают куда их девать, засунули бы в кладовку, так тут дядя Мутко сразу приезжает и пальцем журит.
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    REDWHITE_
    1453213670
    пусть в зените форму поддерживает вместе с мудко
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    Baggio1986
    1453217901
    Без него игры особо нету,а с ним так вообще в десятером играем!!!!!
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    ologreds
    1694996389
    numo455241
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