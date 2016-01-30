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Беспроигрышная ставка на матч «Барселона» - «Атлетико»

30 января 2016, 15:40
10

Букмекерская контора Sportingbet специально для читаталей "Бомбардира" предлагает сделать ставку на матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся "Барселона" и "Атлетико".

Что нужно сделать:

1) Перейдите по ссылке на сайт букмекера.

2) Откройте игровой счет (если у вас еще нет счета).

3) Пополните счет и сделайте ставку 500 рублей на победителя матча (или на ничью) перед началом игры.

4) Укажите НОМЕР вашего игрового счета Sportingbet (ID) в комментариях к этой статье.

5) В случае проигрыша вы получите возврат ставки (до 500 руб) в течение 48 часов после окончания матча.

Условия:

1) Только первая ставка, размещенная на матч "Барселона" – "Атлетико", будет приниматься по специальному предложению.

2) "Ставка без риска" принимается только на один из основных исходов - победа одной из команд или ничья.

3) "Ставка без риска" не действует при live-ставках.

4) Возврат "ставки без риска" происходит в виде бонуса, сумму которого нужно проставить 5 раз на коэффициент не менее 1.5.

Не забывайте оставлять номер игрового счета Sportingbet (ID) в комментариях, без этого возврат "ставки без риска" не производится!

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Барселона Атлетико
Комментарии (10)
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Parham
1453206004
Как то не заманчиво!!
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headdevil
1453206813
нужно проставить 5 раз на коэффициент не менее 1.5...........................
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Schmitt
1453210460
хомячки- заходите)))
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Semargl18
1453211449
Теперь мы обманываем ещё и на бомбардире не пропустите
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Aztec58
1453211916
Реклама среди главных новостей - зашибись! Не-е, я всё понимаю, но принять всё-таки сложно, ага.
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vladik12
1453213385
Неудобный сайт, мне не понрав.
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Обер-КанцлерЪ
1453217406
короче сначала надо поставить 500р, потом ещё ПЯТЬ РАЗ поставить по 500р на кэф не меньше 1.5, и вот тогда ты получишь свою заветную ХАЛЯВУ в 500р. Сначала 3000 поставить только надо, всегото))
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Bulbo
1453331078
Куда катится бомбардир...
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Лыков
1453365414
Не поставлю из принципа, высшая степень жадности, в виде бонусов и пять раз прокрутить, вам жалко 500 рублей, уроды, лучше бетсити.
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