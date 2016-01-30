Беспроигрышная ставка на матч «Барселона» - «Атлетико»

Букмекерская контора Sportingbet специально для читаталей "Бомбардира" предлагает сделать ставку на матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся "Барселона" и "Атлетико".

Что нужно сделать:

1) Перейдите по ссылке на сайт букмекера.

2) Откройте игровой счет (если у вас еще нет счета).

3) Пополните счет и сделайте ставку 500 рублей на победителя матча (или на ничью) перед началом игры.

4) Укажите НОМЕР вашего игрового счета Sportingbet (ID) в комментариях к этой статье.

5) В случае проигрыша вы получите возврат ставки (до 500 руб) в течение 48 часов после окончания матча.

Условия:

1) Только первая ставка, размещенная на матч "Барселона" – "Атлетико", будет приниматься по специальному предложению.

2) "Ставка без риска" принимается только на один из основных исходов - победа одной из команд или ничья.

3) "Ставка без риска" не действует при live-ставках.

4) Возврат "ставки без риска" происходит в виде бонуса, сумму которого нужно проставить 5 раз на коэффициент не менее 1.5.

Не забывайте оставлять номер игрового счета Sportingbet (ID) в комментариях, без этого возврат "ставки без риска" не производится!