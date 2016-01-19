Игнатьев не вернется в «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива« Кирилл Котов заявил, что клуб не собирается подписывать полузащитника «Кубани« Владислава Игнатьева.

«Локомотив» не ведет переговоры с Игнатьевым. Он стопроцентно не переходит в нашу команду», — сказал Котов.

Стоит отметить, что Игнатьев выступал за «Локомотив» в сезоне-2011/12. В данный момент 28-летний Игнатьев все еще числится в составе «Кубани». Ранее генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявлял, что Игнатьев написал заявление о расторжении трудового договора с клубом. Впрочем, РФС отложил рассмотрение «дела Игнатьева» из-за необходимости проведения дополнительной экспертизы.