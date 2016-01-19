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    Виллаш-Боаш: «Мы хотим до конца бороться за чемпионство»

    Главный тренер «Зенита« Андре Виллаш-Боаш считает, что его команда не потеряла шансы стать чемпионом России.

    «В настоящий момент я сконцентрирован исключительно на «Зените», хочу закончить свое пребывание в нем как можно более успешно, и есть надежда, что так оно и будет. У меня много ожиданий связано с играми с «Бенфикой«. Хотим сделать все, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Кроме того, считаю, что в чемпионате России сейчас за титул продолжают биться шесть команд, а отрыв в семь очков от первого места здесь я бы не назвал критическим. Мы хотим до конца бороться за чемпионство», — сказал Виллаш-Боаш.

    Стоит отметить, что после 18 туров «Зенит» имеет 30 очков и занимает шестое место в Премьер-лиге.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.01.2016 13:27
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    alp
    1453202598
    с боашем нам чемпионство не светит
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    ЖОРРО
    1453205010
    Правильно!Нужно всегда ставить высокие цели и идти к ним!А там уже как мяч ляжет...))
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    Витус Беринг
    1453205250
    Кренделёк ещё тот !!!
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    Ortaped79
    1453210687
    Это мы хотим чтобы команда билась до конца, но с этой сук...й-тренером приходит ещё тот "конец"
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    Aztec58
    1453212115
    Бог в помощь!
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    APchelov
    1453217960
    Пара ничеек ЦСКА, пара побед Зенита. И чем чёрт не шутит? )
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    ologreds
    1694996389
    numo455227
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