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    • Домашним стадионом «Челси» и «Тоттенхэма» в сезоне-2017/18 может стать «Уэмбли»

    Домашним стадионом «Челси» и «Тоттенхэма» в сезоне-2017/18 может стать «Уэмбли»

    В сезоне-2017/18 лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», возможно, будут проводить свои домашние матчи на стадионе «Уэмбли».

    Сообщается, что оба клуба подали запросы на аренду «Уэмбли». «Челси» запланировал на 2017 год реконструкцию «Стэмфорд Бридж» с целью увеличения вместимости своей арены, а «Тоттенхэм» ждет переезд на собственный новый стадион в 2018 году, и «шпоры» также нуждаются во временном пристанище.

    Ожидается, что Футбольная ассоциация Англии предложит лондонским клубам делить «Уэмбли» на протяжении сезона.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    19.01.2016 01:01
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