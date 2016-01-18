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    Аленичев: «Зе Луиш – это африканский вариант Ширко»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал низкий уровень реализации голевых моментов у нападающего Зе Луиша.

    «Хотелось бы обратить внимание на реализацию моментов. Все мы прекрасно помним, что у нашего нападающего Зе Луиша было – особенно в заключительных играх – много моментов, которые он транжирил и переживал из-за этого. Мы, тренеры, конечно же, за игрока тоже переживали, потому что забей он не половину, а 30% имеющихся моментов, то очков у нас было бы побольше. Но нельзя забывать, что в обороне у нас тоже проблемы, мы пропускаем в среднем больше гола за игру. Вот те моменты, которые выделил тренерский штаб», – сказал Аленичев.

    Также наставник сравнил Зе Луиша с бывшим нападающим «Спартака» Александром Ширко.

    «Романцев сказал Ширко, что если бы он реализовал хотя бы десятую часть своих моментов, то забил бы больше Месси? В какой-то степени да, Зе Луиш – это африканский вариант Ширко. Он прошел стадию адаптации, сейчас он хорошо отдохнул и понимает, что от него ждут большего, повысит процент реализации».

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.01.2016 23:00
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    Комментарии (6)
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    headdevil
    1453148050
    Если б он реализовывал половину моментов не играл бы в Спартаке
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    Asbjorn
    1453151814
    И так же не реализовывает голове моменты
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    Zeff
    1453153760
    Ширко не забивал 29 из 30. Стоит ли его вспоминать?
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    REDWHITE_
    1453188421
    что-то мне подсказывает, что в первой игре после перерыва, он сильно огорчит коней с рекордсменом в воротах)
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    sined1951
    1453233813
    Сравнение пока точное.
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    ologreds
    1694996393
    numo455178
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