Валенсия проходит просмотр в «Рубине»

Нападающий Хосе Валенсия присутствует на тренировочном сборе «Рубина» и проходит просмотр в казанском клубе. Об этом рассказал пресс-атташе «Рубина» Михаил Степанов.

«Сейчас вместе с командой на сборе находится колумбийский нападающий Хосе Валенсия. Пока он только проходит просмотр, контракт с ним не подписан. Планируется, что он будет с командой до конца тренировочного сбора. «Рубину» еще предстоит два контрольных матча, в которых он может принять участие», – сказал Степанов.

Сейчас Валенсия пребывает в статусе свободного агента. Ранее он выступал за такие клубы, как «Санта-Фе», «Портленд Тимберс», «Олимпо», «Росарио Сентраль» и «Индепендьенте».