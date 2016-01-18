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    Валенсия проходит просмотр в «Рубине»

    Нападающий Хосе Валенсия присутствует на тренировочном сборе «Рубина» и проходит просмотр в казанском клубе. Об этом рассказал пресс-атташе «Рубина» Михаил Степанов.

    «Сейчас вместе с командой на сборе находится колумбийский нападающий Хосе Валенсия. Пока он только проходит просмотр, контракт с ним не подписан. Планируется, что он будет с командой до конца тренировочного сбора. «Рубину» еще предстоит два контрольных матча, в которых он может принять участие», – сказал Степанов.

    Сейчас Валенсия пребывает в статусе свободного агента. Ранее он выступал за такие клубы, как «Санта-Фе», «Портленд Тимберс», «Олимпо», «Росарио Сентраль» и «Индепендьенте».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2016 22:25
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    Комментарии (4)
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    Вомбат
    1453149171
    Это не тот Валенсия который из МЮ и не тот, который хорошо играл на ЧМ'2014. Это не игрок сборной Колумбии. Рубин он не усилит.
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    Diman67
    1453151043
    что прям вся?)
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    ologreds
    1694996393
    numo455176
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