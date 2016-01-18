Санчес и Озил могут сыграть против «Челси»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес и полузащитник «канониров» Месут Озил смогут принять участие в лондонском дерби против «Челси», которое состоится в рамках 23-го тура АПЛ.

Сообщается, что оба футболиста восстановились после повреждений и, вероятно, будут готовы играть. Напомним, Санчес не выходил на поле с конца 2015 года, а Озил пропустил матч 22-го тура АПЛ против «Стока» (0:0).

Встреча «Арсенал» – «Челси» состоится в воскресенье, 24 января.