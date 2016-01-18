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    • РФС: «Рассмотрение «дела Игнатьева» отложено из-за необходимости проведения дополнительной экспертизы»

    РФС: «Рассмотрение «дела Игнатьева» отложено из-за необходимости проведения дополнительной экспертизы»

    Председатель палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов дал понять, что «дело Владислава Игнатьева» по-прежнему находится в стадии рассмотрения.

    «Дело находится в стадии рассмотрения, сейчас оно отложено из-за необходимости проведения дополнительной экспертизы», – сказал Ляхов.

    Ранее сообщалось, что 28-летний полузащитник «Кубани» продолжает выяснять со своим клубом подлинность подписей под некоторыми документами, которыми регулируются трудовые отношения между игроком и краснодарцами. По словам Игнатьева, подписи являются поддельными, а значит в ближайшее время будет проведена экспертиза его почерка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2016 16:37
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1453130351
    Гинер хочет и Игнатьева приютить?
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