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    Мини-футбол. Первый успех «Тюмени» в чемпионате

    Такого начала домашнего поединка против "Снежаны-Котельники" от пензенской "Лагуны-УОР" не ожидал, наверное, никто – наставник сурской дружины Михаил Крюков, оказавшийся в затруднительном положении в связи кадровыми потерями, сходу бросает в бой пятого полевого игрока и долгое время не отступает от выбранной схемы, несмотря на текущее развитие событий. Ситуацией умело пользуются подмосковные футболистки, уже к перерыву отправившие пять безответных мячей в ворота пензячек. Особенно следует отметить дубль в исполнении голкипера "Снежаны" Ирины Назаровой. Вторая половина встречи на какое-то время вернула интригу, но вскоре преимущество гостей в пять мячей было восстановлено и продержалось до финальной сирены, 3:8.

    Ответный поединок команд прошeл уже без столь изысканных тактических экспериментов. К перерыву сурская дружина благодаря голам Антоновой и Ольковой установила преимущество в два мяча, однако дубль капитана подмосковного клуба Татьяны Коржовой не позволил "Лагуне-УОР" взять реванш, 2:2.

    В другом противостоянии тура замыкающая турнирную таблицу "Тюмень" принимала в родных стенах столичный "Торпедо-МАМИ". Первая встреча принесла победу набравшим неплохой ход москвичкам – 3-1, а вот ответный поединок обернулся первым в текущем чемпионате успехом сибирячек, который принeс на последней минуте точный выстрел Екатерины Кругловой – 2-1. Единственный гол в составе москвичек в этой встрече провела одна из опытнейших российских футзалисток Павлина Бородина, пополнившая состав дружины Александра Плешакова в текущий период дозаявок.

    Чемпионат России. Восьмой тур

    Лагуна-УОР (Пенза) – Снежана-Котельники (Московская область) – 3:8

    Тюмень (Тюмень) – Торпедо-МАМИ (Москва) – 1:3

    Положение команд:

    Аврора – 32 (12 игр);

    Снежана-Котельники – 23 (14);

    Торпедо-МАМИ – 18 (12);

    Лагуна-УОР – 15 (12);

    Тюмень – 4 (14).

    Лучшие бомбардиры: Олеся Воробей (Торпедо-МАМИ) – 11; Татьяна Коржова (Снежана-Котельники) – 10; Анастасия Дурандина (Аврора) – 9.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2016 16:12
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