Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Димидко покинул «Арсенал»

    Тульский "Арсенал" достиг договоренности с центральным полузащитником Александром Димидко в вопросе расторжения контракта.

    "Рад, что удалось договориться с руководством "Арсенала". Меня никто не выгонял из команды, но уход стал логичным развитием событий. Не держу обиды на туляков, ухожу без негатива. Наконец у меня появится возможность играть в футбол", – прокомментировал событие футболист.

    По словам Димидко, сейчас он вернулся в Хабаровск, где будет выступать за "СКА-Энергию".

    "Надо помочь "СКА-Энергии" остаться в ФНЛ. Домой возвращаюсь спустя девять лет. Правда, в 2010-м полгода провел в Хабаровске в аренде, когда был на контракте в московском "Динамо". В "СКА-Энергии" меня все время ждут", – резюмировал он.

    В "Арсенал" 29-летний футболист пришел минувшим летом и провел в составе тульского клуба 15 матчей.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2016 16:07
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996395
    numo455144
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+