Димидко покинул «Арсенал»

Тульский "Арсенал" достиг договоренности с центральным полузащитником Александром Димидко в вопросе расторжения контракта.

"Рад, что удалось договориться с руководством "Арсенала". Меня никто не выгонял из команды, но уход стал логичным развитием событий. Не держу обиды на туляков, ухожу без негатива. Наконец у меня появится возможность играть в футбол", – прокомментировал событие футболист.

По словам Димидко, сейчас он вернулся в Хабаровск, где будет выступать за "СКА-Энергию".

"Надо помочь "СКА-Энергии" остаться в ФНЛ. Домой возвращаюсь спустя девять лет. Правда, в 2010-м полгода провел в Хабаровске в аренде, когда был на контракте в московском "Динамо". В "СКА-Энергии" меня все время ждут", – резюмировал он.

В "Арсенал" 29-летний футболист пришел минувшим летом и провел в составе тульского клуба 15 матчей.