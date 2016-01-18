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    • РФС упразднил тренерский совет, занимавшийся вопросами сборной России

    РФС упразднил тренерский совет, занимавшийся вопросами сборной России

    Как рассказал первый вице-президент РФС Никита Симонян, на ближайшем заседании исполкома организации будут приняты состав и положения технического комитета, который возьмет на себя функции тренерского совета. Что касается самого совета, то его больше при РФС не будет.

    Отметим, что тренерский совет возобновил свою работу во время пребывания в сборной России Фабио Капелло. При итальянце состоялось лишь одно заседание совета, участие в котором приняли семь главных тренеров клубов РФПЛ.

    «Положения и состав технического комитета должны быть утверждены на исполкоме РФС 27 января. Функции тренерского совета будут переданы техническому комитету. Но это не значит, что будут приглашать всех 16 тренеров. На одном заседании будут одни тренеры РФПЛ и ФНЛ, а на другом будут приглашены другие. Все будет в зависимости от ситуации. А тренерского совета в принципе не будет», – сказал Симонян.

    Источник: Р-Спорт

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    18.01.2016 14:09
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