Муса: «Готов играть на любой позиции»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса сказал, что готов вернуться в центр нападения после ухода Сейду Думбия.

«Готов играть на любой позиции, где меня видит тренер. Позиция под нападающим уже привычная, я там играл. Думбия — замечательный футболист, и нам его очень не хватает, и я знаю, что клуб предпринимает попытки вернуть Сейду. Не знаю, удастся ли это, но трансферное окно не закрыто, так что еще может прийти другой нападающий. А я готов играть там, где попросит тренер. Вингер — это моя естественная роль. Тренер уже просил меня играть в центре нападения, и я никогда от этого не отказывался, хотя родная позиция для меня — это крайний нападающий. Если снова нужно будет играть на месте центрального форварда, то я к этому готов. Не боюсь ответственности», — сказал Муса.