Гордеев: «Главная задача «Мордовии» – сохранить действующий состав»

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев рассказал о трансферных задачах команды на зимний период дозаявок.

«Ни один тренер не откажется от усиления. Приобрести кого-то было бы неплохо. Но обстановка сейчас такая, что реальная цель – попытаться сохранить действующий состав.

Главная задача – сохранить тех, кто есть. Не секрет, что перед игроками существует задолженность, а у них, в свою очередь, имеются предложения. Фамилии называть не стану, чтобы не будоражить тему лишний раз. Но если ребята сделают выбор в пользу того, чтобы остаться, мне лично будет отрадно. Значит, не зря это все, живет клуб, борется. Что-то вроде доброго знака. Но сама ситуация, честно говоря, подталкивает футболистов к непростой дилемме. Так что насчет приобретений пока говорить рано. Может, что-то у нас изменится в этом вопросе, но вероятность невысока», – проинформировал Гордеев.