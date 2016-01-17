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    • Сарсания: «Арсенал» больше не заинтересован в услугах Кокорина»

    Сарсания: «Арсенал» больше не заинтересован в услугах Кокорина»

    Бывший спортивный директор московского «Динамо» Константин Сарсания заявил, что лондонский «Арсенал» больше не заинтересован в приобретении форварда бело-голубых Александра Кокорина.

    «Не знаю, где продолжит карьеру Кокорин. Интерес со стороны лондонского «Арсенала» был, но сейчас уже его нет», – сообщил Сарсания.

    Напомним, что контракт Кокорина с «Динамо» заканчивается летом 2016 года и, вероятнее всего, продлен он не будет. Ранее в СМИ были сообщения об активном интересе к 24-летнему нападающему со стороны «Зенита» и лондонского «Арсенала».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2016 23:54
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    18JG
    1453065132
    Где, где? В "Зените"... Упаси Боже, конечно.
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    grand-igor
    1453065895
    в анжи!
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    Aztec58
    1453066840
    Комедия, блин!
    Ответить
    Дагыстанец
    1453098594
    Как только эту "утку" не валяли
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    Финт
    1453101973
    Нападающий "Динамо" Александр Кокорин близок к тому, чтобы стать игроком "Арсенала". Сообщается, что договоренность о сделке уже достигнута, а "Динамо" получит за своего игрока шесть миллионов евро. Однако осуществление перехода может осложнить внеплановое возвращение в строй нападающего лондонцев Дэнни Уэлбека. На данный момент ожидается, что он полностью оправится от последствий травмы лишь к февралю. Вы же писали)) 15 января
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    FanatSerj
    1453112407
    Какая печалька для Кокорина, придется забыть о зарубежной карьере и косить бабло в Зените )))
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    Nerlinger
    1453118002
    да и не был ни когда!!! глупая шутка! сам кокорин распространял - для значимости собственной
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    ologreds
    1694996398
    numo455088
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