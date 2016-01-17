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    Канга: «Почему бы «Ростову» не стать чемпионом?»

    Нападающий "Ростова" Каку Гуелор Канга рассказал о том, что в команде пока никто не думает о еврокубках.

    "Мы не думаем об этом! Лига чемпионов, Лига Европы... Это все потом! А сейчас просто готовимся к каждому следующему матчу. Получаем от игры кайф и никого не боимся. У нас появился потрясающий тренер, один из сильнейших, с которыми я работал. Прекрасно знаю, каких успехов добился Курбан Бердыев с «Рубином». Это сильная личность. Харизматичная. На каждой тренировке он требует с игроков максимум возможного. Нынешнее второе место, конечно же, в первую очередь его заслуга. А если мы и дальше сможем выполнять все его требования, то почему бы не стать чемпионами? Ничего невозможного в футболе нет!", – заявил Канга.

    Напомним, после 18 туров чемпионата России "Ростов" находится на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги и имеет в своем активе 34 очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2016 22:20
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    Комментарии (5)
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    FanatSerj
    1453062796
    Ну ну ну, не говори гоп пока не перепрыгнешь, уже забыл как при Толстых судьи Ростов "любили"? Российский чемпионат он не такой просто выше "куда не просили" не залезешь.
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    Aztec58
    1453067162
    Дыхалки не хватит, ага.
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    ologreds
    1694996398
    numo455083
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