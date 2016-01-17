Канга: «Почему бы «Ростову» не стать чемпионом?»

Нападающий "Ростова" Каку Гуелор Канга рассказал о том, что в команде пока никто не думает о еврокубках.

"Мы не думаем об этом! Лига чемпионов, Лига Европы... Это все потом! А сейчас просто готовимся к каждому следующему матчу. Получаем от игры кайф и никого не боимся. У нас появился потрясающий тренер, один из сильнейших, с которыми я работал. Прекрасно знаю, каких успехов добился Курбан Бердыев с «Рубином». Это сильная личность. Харизматичная. На каждой тренировке он требует с игроков максимум возможного. Нынешнее второе место, конечно же, в первую очередь его заслуга. А если мы и дальше сможем выполнять все его требования, то почему бы не стать чемпионами? Ничего невозможного в футболе нет!", – заявил Канга.

Напомним, после 18 туров чемпионата России "Ростов" находится на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги и имеет в своем активе 34 очка.