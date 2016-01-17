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    Маурисио: «Зенит» – суперклуб, очень рад приглашению»

    Новоиспеченный полузащитник «Зенита» Маурисио рассказал о своих эмоциях от перехода в стан сине-бело-голубых.

    — Во-первых, я очень рад тому, что меня пригласили в «Зенит». Это большая команда, которую я знаю очень давно, так что я очень рад. Постараюсь сделать все, чтобы помочь. Хочу поблагодарить «Зенит» — команду, которая дала мне такую возможность. Это суперклуб. И сейчас я хочу как можно скорее начать играть.

    — Ваш контракт рассчитан на полгода. Понимаете, что проявлять себя нужно будет сразу же?

    — Конечно, я понимаю, и уверен в том, что смогу своей работой показать, на что способен. Об этом не переживаю, сделаю все для команды, а потом посмотрим.

    — С Халком, Данни, кем-то еще из «Зенита» вы уже знакомы, общались?

    — Я уже 6 лет в России, поэтому постоянно играл против них, и на поле мы общались много раз, за полем — чуть реже. Конечно, это хорошо для меня, когда в команде есть те, кто общается по-португальски. Адаптация будет быстрой. Ну, и к тому же я чуть-чуть знаю русский. Так что это не проблема.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.01.2016 21:18
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    Комментарии (3)
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    1453066610
    успехов тебе Жозе!!!
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    vlad1969
    1453070101
    Привет БАНКА ! НО зарплата!!)))
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    ologreds
    1694996399
    numo455079
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