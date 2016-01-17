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    «Спартак» оценил Ромуло в четыре миллиона

    Источники в Бразилии сообщают, что «Сан-Паулу» обратился в «Спартак» по поводу приобретения хавбека Ромуло. Красно-белые не против отпустить игрока и просят за него четыре миллиона евро. Соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до середины 2017-го года, поэтому бразильская сторона не имеет права вести переговоры с футболистом в обход клуба. Отмечается, что при этом «Сан-Паулу» будет пытаться убедить руководство «Спартака» досрочно разорвать контракт с Ромуло, чтобы он смог перебраться в бразильский клуб на правах свободного агента

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2016 17:59
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1453044072
    Бразилы, как правило, втридорого продают, но вот покупать любят со скидкой, в рассрочку и желательно со списанием невыплаченного долга.
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    REDWHITE_
    1453045395
    норм. цена
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    ologreds
    1694996400
    numo455063
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