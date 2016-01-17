«Спартак» оценил Ромуло в четыре миллиона

Источники в Бразилии сообщают, что «Сан-Паулу» обратился в «Спартак» по поводу приобретения хавбека Ромуло. Красно-белые не против отпустить игрока и просят за него четыре миллиона евро. Соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до середины 2017-го года, поэтому бразильская сторона не имеет права вести переговоры с футболистом в обход клуба. Отмечается, что при этом «Сан-Паулу» будет пытаться убедить руководство «Спартака» досрочно разорвать контракт с Ромуло, чтобы он смог перебраться в бразильский клуб на правах свободного агента