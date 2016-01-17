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    • Субисаррета: «Потеря Гвардиолы стала для меня самым большим поражением»

    Субисаррета: «Потеря Гвардиолы стала для меня самым большим поражением»

    Экс-спортивный директор «Барселоны» Андони Субисаррета заявил, что самым большим поражением для него стал уход Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера сине-гранатовых.

    «Самой главной моей целью было назначение Гвардиолы на должность наставника «Барселоны». Стоит признать, уход Хосепа стал для меня огромным поражением. Может быть, самым огромным поражением. Хосеп многое привнес в игру «Барселоны», он научил ее играть по-новому, видел то, что оставалось незамеченным другими. Он сумел показать, что футбол – это не сила, не скорость, не выносливость, также не техника и не тактика. Футбол является совокупностью всего этого плюс еще множество нюансов», – сказал Субисаррета.

    Гваридиола возглавил основную команду «Барселоны» в 2008-м году. С каталонским клубом специалист трижды становился чемпионом и обладателем Суперкубка Испании, а также по два раза выигрывал национальный кубок, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Летом 2013-го года он перешел на пост главного тренера «Баварии».

    Источник: Marca

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    17.01.2016 15:42
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